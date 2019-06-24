24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Diagne'den sonra Mariano | Video haber

Diagne'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yönetimi, Brezilyalı sağ bek Mariano'dan da yaklaşık 5 milyon euro'luk gelir bekliyor.
24.06.2019

Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet 24.06.2019
Menajeri konuştu: Selçuk İnan Galatasaray'da kalacak! Menajeri konuştu: Selçuk İnan Galatasaray'da kalacak! 23.06.2019
Diagne Suudi Arabistan yolunda Diagne Suudi Arabistan yolunda 23.06.2019
Atletico Mineiro'dan Guga açıklaması Atletico Mineiro'dan Guga açıklaması 23.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Dursun Özbek: 21 milyon euro alacağım var Dursun Özbek: 21 milyon euro alacağım var 22.06.2019
İngiltere'den Galatasaray için Delph iddiası İngiltere'den Galatasaray için Delph iddiası 22.06.2019
Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı 22.06.2019
Galatasaray'da yerli operasyonu Galatasaray'da yerli operasyonu 22.06.2019
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Holtby mücadelesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Holtby mücadelesi 22.06.2019
Galatasaray takipte Galatasaray takipte 22.06.2019
Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı 22.06.2019
Galatasaray'dan yerli operasyonu Galatasaray'dan yerli operasyonu 22.06.2019
Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi 22.06.2019
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması 22.06.2019
Galatasaray'da hedef 70 milyon Euro Galatasaray'da hedef 70 milyon Euro 22.06.2019
Linnes için 6 milyon Euro Linnes için 6 milyon Euro 22.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri
Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!
Galatasaray bombaları patlatıyor! Fatih Terim'in listesi belli oldu...
Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!
Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!
Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör