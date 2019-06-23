23 Haziran 2019, Pazar
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Menajeri konuştu: Selçuk İnan Galatasaray'da kalacak! | Video haber
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın yönetimden gelen sözleşme yenileme teklifini reddettiği ve şu an için bonservissiz olduğu iddia edilmişti. Fatih Terim ile görüşme gerçekleştirecek olan Selçuk'un kararını ay sonuna kadar vereceği gelen haberler arasında yer alıyordu. Bu gelişmeler sonrasında Selçuk İnan'ın menajerinden bir açıklama geldi. A Spor'a konuşan Batur Altıparmak Selçuk İnan'ın Galatasaray'da kalacağı, herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığını söyledi.
23.06.2019
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