25 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'da gençlere teklif yağıyor

Galatasaray'da transfer teklifleri takımın yıldızlarına değil, genç oyunculara geliyor. Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol için Almanya ve İtalya'dan birçok teklif var.
25.06.2020
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