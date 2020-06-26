Turgay Demir: Muslera 4 ay içinde sahalara dönebilir

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Fernando Muslera'nın 4 ay içinde sahalara dönebileceğini söyledi.

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