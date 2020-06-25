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Turgay Demir: Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da

Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, son gelişmeleri yorumladı. Demir, "Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.
25.06.2020
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