Son dakika Galatasaray haberleri: Savaş Çorlu'dan Galatasaray ve Mostafa Mohamed yorumu! "Mohamed sezon başında olsaydı..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed sezon başında gelmiş olsaydı, sarı-kırmızılılar 7-8 puan daha fazla alırdı. Gol krallığı için ise Larin ve Aboubakar her maç gol atıyor onun zor gibi gözüküyor." dedi. (GS spor haberleri)

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