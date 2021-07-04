Galatasaray'da flaş Gedson Fernandes gelişmesi! "Önümüzdeki hafta..."

Başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından geriye dönük borçları da ödeyen Galatasaray'da, transfer için bir engel kalmadı. Sarı-kırmızılılar bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlarken, Gedson Fernandes için ise harekete geçti. Bu transferdeki gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "2.5-3 milyon Euro bandında bir kiralama opsiyonuyla bu transferin bu hafta mutlu sonla noktalanırsa sürpriz olmaz" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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