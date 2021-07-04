Galatasaray'daki transferleri böyle duyurdu! "Bu hafta hareketli geçecek"

Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine katan Galatasaray, 15 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi için listesini vermek zorunda. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılıları değerlendirdi ve bu haftanın transferde hareketli geçeceğini söyledi. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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