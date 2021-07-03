03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Ezgjan Alioski tekrar gündeme geldi! Alex Moreno...
Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'yla anlaştığını, Barış Alper Yılmaz transferinin bittiğini söyleyen Kaplan, hafta içi bu isimlerin art arda açıklanacağını kaydetti. Ayrıca sol bek Alex Moreno'ya da değinen Kaplan, görüşmelerin olumsuza gittiğini ve bu bölge için gündeme tekrar Ezgjan Alioski'nin geldiğini aktardı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
03.07.2021
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