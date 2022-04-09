Video Galatasaray Videoları Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş yorum! "O isim ilk 11'de başlamalı"

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş yorum! "O isim ilk 11'de başlamalı"

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Barış Alper Yılmaz'ın derbide ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

09 Nisan 2022 | 09:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:22
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi flaş yorum! 09 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Derbinin hakemine flaş eleştiri! 08 Nisan 2022 | 12:00
01:10
"Albayrak'a algı operasyonu yapılıyor" 08 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Şok Elmas gerçeği! 08 Nisan 2022 | 12:00
03:04
Elmas: Seçim süreci devam etmektedir 08 Nisan 2022 | 12:00
00:45
Kerem'den Aslan'a sevindirici haber! 08 Nisan 2022 | 12:00
05:55
Metin Öztürk: Kasaya 1 milyar TL gerekiyor! 08 Nisan 2022 | 12:00
05:01
Eşref Hamamcıoğlu:Hiç bu kadar dibe vurmamıştı 08 Nisan 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN