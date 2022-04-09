Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş yorum! "O isim ilk 11'de başlamalı"
Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Barış Alper Yılmaz'ın derbide ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.
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