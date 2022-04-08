GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray'a sevindirici haber!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derbi öncesinde Aslan'a sevindirici haber geldi. Yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan ayrılmıştı. Kerem'in bugün yapılan akşam antrenmanında yer aldığı öğrenildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan son detayları aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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