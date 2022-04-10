FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte dev derbide iki takımın muhtemel ilk 11'leri...
Fenerbahçe Galatasaray CANLI İZLE | Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. İkincilik fırsatını çevirmek istemeyen Kanarya, Aslan'ı sahasında mağlup etmek istiyor. Aslan ise çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'nin derbiye Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıkması bekleniyor. Galatasaray muhtemel 11'i ise Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem ve Gomis şeklinde bekleniyor. Dev derbi 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını CANLI izle...
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