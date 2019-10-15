15 Ekim 2019, Salı
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Radamel Falcao'nun takımla ne zaman antrenmanlara başlayacağı ve ne zaman sahaya çıkacağı konusundaki belirsizlik
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Galatasaray'da Falcao belirsizliği
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. 1 Ekim'de oynanan Paris Saint-Germain maçında sahaya çıkan yıldız futbolcu daha sonra aşil tendonundaki ağrı nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanına götürülmemişti. O tarihten bu yana milli arada takımla tek bir antrenmana bile çıkmayan Falcao'nun sürekli salonda çalışması dikkat çekiyor.
15.10.2019
Radamel Falcao'nun takımla ne zaman antrenmanlara başlayacağı ve ne zaman sahaya çıkacağı konusundaki belirsizlik
kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.
Galatasaray teknik heyetinin, Sivasspor mücadelesi olmasa bile Real Madrid ile yapılacak kritik karşılaşmada yıldız futbolcuyu mutlaka sahada görmek istediği ve bu konuda Falcao'dan da fedakarlık beklendiği belirtildi.
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