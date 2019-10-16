16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Eşref Hamamcıoğlu'na istifa çağrısı

Galatasaray Yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze her açıdan zarar veren Eşref Hamamcıoğlu meşruiyetini yitirmiştir" ifadelerine yer verildi.
16.10.2019

Galatasaray Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim ve denetim kurulları hakkındaki sözleri eleştirilerek şu ifadelere yer verildi:

"9 Ekim 2019 tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu tarafından, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e hitaben; doğruyu söylemeyen, ciddiyetsiz, Galatasaray'dan faydalanan, temsil becerisine sahip olmayan, marka değerini yıpratan; yine Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza hitaben 'Hadlerini bilecekler' ifadeleri kullanılmış, Denetim Kurulu ise tetikçilikle suçlanmıştır.

Marka değerinin yıpratıldığından şikayetçi olan Divan Kurulu Başkanı'nın, son iki yılın şampiyonu, son 10 yıldan bu yana ilk defa iki yıl üst üste kâr açıklayan kulübümüzün uçuruma gittiğini, yine Başkanımızı camiayı bölmek ile suçlayarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmının da kendisi gibi düşündüğünü söylemesi ve bu şekilde Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir.

Divan Başkanı'nın yaptığı bu tarihi yanlıştan dönmesini umarak ani bir reaksiyon vermek yerine bir süre beklemeyi tercih ettik. Ancak bu konuda herhangi bir düzeltme çabası göstermek bir tarafa, iki gün sonra kurucumuz merhum Ali Sami Yen'in kabri başında Sayın Hamamcıoğlu'nun nezaket dışı davranışına şahit olduk.

Daha önce, Divan Kurulu toplantılarında yönetimimize karşı yaptığı haksız konuşmaları için 14 Ocak 2019 tarihinde kendisini bir yazı ile uyarmamıza rağmen (uyarı yazımızın Divan Kurulu toplantılarında okunmasından ısrarla imtina edilmiştir) hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, genel kurul tarafından seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu'na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir.

Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet ediyoruz."

Galatasaray'da Falcao belirsizliği Galatasaray'da Falcao belirsizliği 15.10.2019
Galatasaray kritik viraja giriyor Galatasaray kritik viraja giriyor 15.10.2019
Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj 15.10.2019
Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da 13.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Haldun Domaç: Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var Haldun Domaç: Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var 12.10.2019
Galatasaray topu ayağında tutamıyor Galatasaray topu ayağında tutamıyor 12.10.2019
Galatasaray'dan gollü prova Galatasaray'dan gollü prova 12.10.2019
Muslera: Galatasaray benim yuvam gibi Muslera: Galatasaray benim yuvam gibi 12.10.2019
Galatasaray'da neler oluyor? Galatasaray'da neler oluyor? 12.10.2019
Canlı yayında açıkladı! Ocakta geliyor... Canlı yayında açıkladı! Ocakta geliyor... 12.10.2019
Mustafa Cengiz: Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz Mustafa Cengiz: Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz 12.10.2019
Nzonzi'den iddialara cevap Nzonzi'den iddialara cevap 11.10.2019
Terim'den Belhanda'ya destek Terim'den Belhanda'ya destek 11.10.2019
Falcao'dan Real Madrid maçı mesajı Falcao'dan Real Madrid maçı mesajı 11.10.2019
Galatasaray'ın gözü Tottenham'da Galatasaray'ın gözü Tottenham'da 11.10.2019
Galatasaray gençlere yöneliyor Galatasaray gençlere yöneliyor 11.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam
Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor
Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı
Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...
Galatasaray'da transfer harekatı başladı!
Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör