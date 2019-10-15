Galatasaray kritik viraja giriyor

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 23 günde 6 kritik mücadeleye çıkacak. Bu maçlar öncesi milli futbolcuların çokluğu ve sakat futbolcular teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu viraja giriyor.

Sarı-kırmızılılar milli aranın ardından 23 günde 6 kritik mücadeleye çıkacak.

18 Ekim'de Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak. Bu süreçte Real Madrid'le iki kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Galatasaray'da bu periyot öncesi milli futbolcuların çokluğu ve sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Milli takımda bulunan Andone ile Nagatomo, Sivasspor karşılaşmasından iki gün önce döneceği için takımla beraber yalnızca bir antrenmana çıkabilecek. Feghouli'nin dönüş saatine bağlı olarak böyle bir şansı bile olmayabilir. Terim'in bu oyuncularını Real Madrid maçını düşünerek Sivasspor maçında dinlendirmesi bekleniyor.

Nagatomo'nun yerine sol bekte Emre Taşdemir ya da Ömer Bayram'ın 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi. Fatih Terim'in Feghouli'nin yerineyse Emre Mor'u oynatacağı gelen bilgiler arasında.