03 Temmuz 2021, Cumartesi
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PSV maçı öncesi çarpıcı tespit! "Galatasaray'ın tekerleği döndürmesi lazım"
Galatasaray'da yeni yönetim önceki dönemden kalan vergi borçlarını ödeyerek transferin önündeki en büyük engeli kaldırdı. Sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Spor Ajansı programında değerlendirdi. Akcan, "Kısa zamanda transferlerin başlamasını bekliyorum. Galatasaray tekerleği döndürmeye başladı, inşallah PSV maçına kadar hızlanır" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
03.07.2021
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