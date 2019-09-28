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Galatasaray'da derbi öncesi son gelişmeler

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray cephesinden son gelişmeleri Florya Metin Oktay Tesisleri'nden aktardı.
28.09.2019

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