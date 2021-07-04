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Galatasaray'da çarpıcı Emre Akbaba ve Radamel Falcao kıyası! Yeni sözleşme...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı. Bu imzayı değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, flaş bir kıyas yaptı. Uluç, "Bence hak edilmiş bir sözleşme. Emre'yi yerden yere vuranlar vardı. Falcao gibi kronik sakat olduğu bilinen bir oyuncuya, korkunç paralar vererek tahammül etmek zorunda kalırken; Metin Oktay'la özdeşleştirilen Emre Akbaba'ya daha fazla kredi açılmalıydı. Galatasaray bu anlamda doğru adımı attı diye düşünüyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
04.07.2021
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