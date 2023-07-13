Galatasaray'da Angelino kampa katıldı
Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı yeni transferi Angelino Avusturya kampına katıldı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
G.Saray'da Angelino kampa katıldı 13 Temmuz 2023 | 12:00
10:23
Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'da 12 Temmuz 2023 | 12:00
03:28
Mertens'ten özel açıklama! 12 Temmuz 2023 | 12:00
00:44
Cimbom'da flaş gelişme 12 Temmuz 2023 | 12:00
01:08
G.Saraylı yıldıza Süper Lig'den 2 talip! 11 Temmuz 2023 | 12:00
00:38
"Belli bir noktaya geldik" 10 Temmuz 2023 | 12:00
02:15
Icardi'nin menajeri A Spor'a konuştu! "Anlaşmak üzereyiz" 09 Temmuz 2023 | 12:00
01:19
G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi! 06 Temmuz 2023 | 12:00