Video Galatasaray Videoları Galatasaray'da Angelino kampa katıldı

Galatasaray'da Angelino kampa katıldı

Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı yeni transferi Angelino Avusturya kampına katıldı.

13 Temmuz 2023 | 15:14
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