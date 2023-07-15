Beşiktaş istiyordu! Halil Dervişoğlu Galatasaray'da
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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