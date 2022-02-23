Galatasaray'a sert eleştiri! "Takımda ruh yok"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Galatasaray taraftarının isyanı ruhsuzluk, takımda ruh yok, futbolcularda mücadele yok. Kaybedeceksen savaşarak kaybet!" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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