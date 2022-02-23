GALATASARAY HABERLERİ: Canlı yayında şok sözler! "Kabahat Domenec Torrent'i oraya getirenlerde"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Galatasaray hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yönetimi ve teknik direktör Domenec Torrent'i eleştiren Belgin, "Sende kabahat yok Torrent hoca, seni oraya getirenlerde kabahat var" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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