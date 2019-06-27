Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Aboubakar hamlesi. Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya teklifini iletti. A Spor Muhabiri Emre Kaplan Son Sayfa programına canlı yayında bağlanarak transfere dair tüm detayları ve gelişmeleri aktardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef forvet... Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışan Galatasaray'da gündeme gelen son isimse Vincent Aboubakar! Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu futbolcunun bonservisi Porto'da bulunuyor. Geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşayan ancak sahalara dönen Aboubakar'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri Emre Kaplan aktardı.