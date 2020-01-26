26 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'a Brezilyalı stoper
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme yeni bir isim geldi. İtalya basını, sarı kırmzılıların torino'dan lyanco'yu istediğini duyurdu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı bildirildi.
26.01.2020
Lyanco için Galatasaray'ın yanı sıra Alman kulübü Wolfsburg'un da Torino'nun kapısını çaldığı aktarıldı. Torino Teknik Direktörü Walter Mazzari bu sezon sadece 6 maçta görev yapan genç oyuncunun gidişine izin verdiği ifade edildi..
2017'de Sao Paulo'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Lyanco ile geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Bologna'ya kiralanmıştı.
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