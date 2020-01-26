26 Ocak 2020, Pazar

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Erman Toroğlu: Emre Akbaba'nın kumaşı Türkiye'ye fazla

Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda Konyaspor - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı.
26.01.2020

Toroğlu, futbolunu çok beğendiği Emre Akbaba hakkında övgü dolu sözler kullanırken "Sol ayağı hakikaten müthiş. İyi bir oyuncu. Çok da beyefendi bir oyuncu. Böyle devam ederse Şenol Hoca onu finallere de (Euro 2020) götürür zannediyorum. Götürmesi de gerekir. Çünkü çok iyi bir kumaş. Türkiye için çok fazla bir kumaş. Bizde orta saha sıkıntısı var zaten. Hakan Çalhanoğlu'dan iyi. Oğuzhan (Özyakup) var diyoruz, Oğuzhan yok piyasada. Turnuvaya kadar da maç sayısını artıracak. Anladığım kadarıyla, öyle bir sakatlıktan sonra iyi antrenman yapmış ki şu futbolu oynayabiliyor" şeklinde konuştu.

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