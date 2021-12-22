Galatasaray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş"

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray'da Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performansı göz doldurdu. Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem'in dışında her oyuıncu geri gidiyor ancak Marcao ve Kerem'in ise pili bitti." dedi

ABONE OL