22 Aralık 2021, Çarşamba
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Galatasaray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş"
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray'da Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performansı göz doldurdu. Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem'in dışında her oyuıncu geri gidiyor ancak Marcao ve Kerem'in ise pili bitti." dedi
22.12.2021
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