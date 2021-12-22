22 Aralık 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında Galatasaray'ın eksiğini açıkladı! "Keşke Şubat'ta..."
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybetti. Lig'de şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen sarı kırmızılı ekipte işler iyi gitmiyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, kötü gidişatın sebebini açıkladı. Sarıdağ, "Avrupa'daki motivasyon ligde yok. Ligdeki erken kopma oyuncuların heyecanını öldürdü. Galatasaray keşke Şubat'ta da UEFA Avrupa Ligi maçı oynasaydı. Oyuncu parlasın orada. Motivasyon bulsun." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Avcı basın toplantısı düzenledi!
- İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Avcı maçı yaşıyor"
- Fenerbahçe'de Pereria'nın Ayrılık Süreci Nasıl Yaşandı? Gürcan Bilgiç Tüm Detayları Açıkladı/ A Spor
- Selahattin Kınalı: "Trabzonspor'un Şair Gibi Futbolcuları Var" / A Spor / Son Sayfa / 20.12.2021
- Avcı basın toplantısı düzenledi!
- Mehmet Emin Uluç: ''Taraftarın Sinir Uçlarına Dokursanız Onlar da Sizi Eler'' A Spor / Sabah Sporu
- Oğulcan'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı!
- Mehmet Özcan: "Galatasaray'ın Bahanesi Kalmadı!" / A Spor / Sabah Sporu / 22.12.2021
- Canlı yayında G.Saray'ın eksiğini açıkladı! "Keşke Şubat'ta..."
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı