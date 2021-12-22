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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında Galatasaray'ın eksiğini açıkladı! "Keşke Şubat'ta..."

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybetti. Lig'de şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen sarı kırmızılı ekipte işler iyi gitmiyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, kötü gidişatın sebebini açıkladı. Sarıdağ, "Avrupa'daki motivasyon ligde yok. Ligdeki erken kopma oyuncuların heyecanını öldürdü. Galatasaray keşke Şubat'ta da UEFA Avrupa Ligi maçı oynasaydı. Oyuncu parlasın orada. Motivasyon bulsun." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.12.2021
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