22 Aralık 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybetti. Oğulcan Çağlayan'ın yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılı ekibin oyuncuları penaltı bekledi ancak hakem ve VAR oyunu devam ettirdi. Usta yorumcu Erman Toroğlu pozisyona açıklık getirdi. Toroğlu, "Adana Demirli oyuncu önce bel ölçüsünü alıyor sonra kalça bedenine bakıyor. Hafif bir sıkıntı var ama penaltı verilse bir şey demem. Hakem görmeyebilir ve itmenin şiddetine inanmayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.12.2021
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