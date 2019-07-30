30 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray yönetiminden açıklama!
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı kulüp ile alakalı davalara yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Günay, "Yönetim kurulumuz ve tüm kurullar görevlerine devam etmektedir." dedi. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, canlı yayına bağlanarak detay ve gelişmeleri aktardı.
30.07.2019
İşleyişi hukuken olumsuz etkileyen bir durum olmadığını dile getiren Günay, "11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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