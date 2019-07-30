Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Galatasaray, bonservisi İspanya Ligi ekibi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fakat bu gelişmeden kısa bir süre sonra Emre Mor'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı. İşte ayrıntılar...