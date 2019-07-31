31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak milli yıldız Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, birazdan KAP açıklaması yapacağız dedi. 22 yaşındaki oyuncu, bu akşam 18.30'da İstanbul'a gelecek.
31.07.2019
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