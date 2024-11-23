Galatasaray Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti
Bodrum FK ile oynayacağı maç için Bodrum'da bulunan Galatasaray kafilesi Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gittiği sırada trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti. İşte detaylar...
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