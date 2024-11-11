Fenerbahçe'nin golüne Galatasaray'dan tepki!

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor'u 3-2mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçına yönelik de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hatipoğlu'nun Fenerbahçe'nin golüne tepkisi...

"FENERBAHÇE ELLE ATIYOR, VERİLİYOR"

Burada yapı yok, burada çok büyük bir ayıp var! Hakemler Galatasaray'a karşı çok kolay penaltı veriyor. Algılar, onlara cesaret verdi! 11 gol yemişiz, bunun 6 tanesi penaltıdan. Tamamı da gri pozisyonlar. Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor.



"BU GİDİŞAT HAYRA ALAMET DEĞİL"

Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz ama yediğimiz 11 golün 6'sı penaltı! Bu böyle gitmemeli, bu ayıp bir şekilde ortadan kaldırılmalı! MHK bu arada verilen kararları gözden geçirmeli! Çünkü gidişat hayra alamet değil!

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLALAR"

Kimsenin lehine ya da aleyhine böyle hatalar olmasın! Hakem kararlarında adalet istiyoruz. VAR müdahaleleri çok ciddi maçları etkiliyor. Bunları görmüyorlar mı? Biz bu konuların takipçisi olacağız! Artık bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük! Omuz omuza mücadele penaltı veriliyor, hakemin gözü önündeki pozisyona VAR çağırıyor.

"YABANCI DEĞİL İYİ HAKEM ÇÖZÜM"

Yabancı ya da yerli hakem değil, iyi hakem çözüm! Türk futbolunun marka değerinin yükseltmek için öncelikle hakemler iyi gitmeli. 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar ve hakemleri etki altına almayı başardılar.

"ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O gün açıklama yaptım, konu kapandı.

"OSIMHEN'İN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Victor Osimhen'in yine güzel bir maçını izledik. Bütün dünyada ilgili ile izleniyor. Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.



"ICARDI İLE FİNAL OYNAYACAĞIZ"

Mauro Icardi ile maçı beraber izledik. Bu maçta bizim aleyhimize verilen penaltılardaki gibi müdahalelerin onlarcası Mauro Icardi'ye yapıldı ama hiçbiri verilmedi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle harika bir koreografi gerçekleştirildi. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuru önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.