SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi İstanbul'da
sON DAKİKA: Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Mauro Icardi İstanbul'da. Arjantinli forveti binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. İşte Icardi'nin görüntüleri ve ilk açıklamaları... (GS SPOR HABERLERİ)
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