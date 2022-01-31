GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı iddia! Semih Kaya Galatasaray'a mı dönüyor?
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu. Türk, "Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Özellikle Luyindama'nın gidişinin ardından bu görüşmeler başladı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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