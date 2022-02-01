GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın transferlerine şok sözler! "Beklenen efekti yapamaz"
Galatasaray beklenen transferleri açıkladı. Santrfor arayışlarını Gomis ile bitiren sarı kırmızılı ekip, Muslera'nın eksini Inaki Pena ile tamamladı. Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Aslan'nın gözünde Şilili Erick Pulgar var. A Spor yorumcusu Ümit Aktan sarı kırmızılıların transferlerini değerlendirdi. Aktan, "Pulgar 2 sene önce 50 milyon Euro'ydu. Ancak gelişmesi durdu. Fiorentina'da kendisine bir şey katamadı. Orta alanda Gedson Fernandes'in bile yapacağı katkıyı yapması meçhul. Inaki Pena, Muslera'nın dönüşü ile kenara geçmeyi kabul eder mi, bilmiyorum. Gomis ise Atiba efekti yapamayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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