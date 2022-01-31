Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi çıkmaza mı girdi? İşte son gelişmeler
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferiyle ilgili son bilgileri aktardı. Türk, "Gedson'da oyuncu tarafı, Benfica kulübü, her şey hazır, Galatasaray'dan haber bekleniyor. Galatasaray satın alma opsiyonunun fiyatının düşürülmesini istiyor. Hocanın da Gedson'a sıcak bakmadığı gelen haberler arasında" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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