23 Şubat 2020, Pazar

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Galatasaray taraftarı stada hareket etti

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Dev derbiye saatler kala sarı-kırmızılı takım taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri aktardı. İşte o görüntüler...
23.02.2020

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