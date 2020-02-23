23 Şubat 2020, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi genç, ben bu maçı oynatayım derse hem kendini hem maçı kurtarır. Futbolcular oyunun akıntısına giderlerse hakem kurtulur, öyle olursa da çok gol olur. Türkiye'nin beş yıldızlı tek maçında iki hakemin de yok, bu mesajdır." ifadelerini kullandı.
23.02.2020
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