Galatasaray-PSV maçının ardından çarpıcı Mostafa Mohamed sözleri! "Performans düşüklüğünün sebebi..."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılıların bu performansını ve transfer çalışmalarını A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz değerlendirdi. Korkmaz, "Cicaldau gibi bilinmeyen bir oyuncuya bonuslarla birlikte 8 milyon Euro verilmişken, Mostafa Mohamed gibi bir oyuncunun 3.5 milyon Euro'yu verip alınması lazım. Bu Mohamed'i de rahatlatacaktır, Mohamed'in performans düşüklüğünün önemli sebeplerinden birisinin sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusu" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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