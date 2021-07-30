Çarpıcı tespit! "Galatasaray'ın en büyük sorunu sistemsizlik"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılıların durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Galatasaray 7 gol yedi ama sorun stoper değil. Galatasaray'ın genel sorunu sistemsizlik. " şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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