Galatasaray-PSV Eindhoven maçı sonrası çarpıcı yorum! "Tur beklemiyordum ancak..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip 2 maç sonunda rakibine toplam 7-1'lik boyun eğerken, Devler Ligi'ne veda etti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök de, Galatasaray-PSV maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Özkök, "Galatasaray'dan tur beklemiyordum ancak ülkeye puan getirecek bir galibiyet bekliyordum." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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