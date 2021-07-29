Son dakika spor haberi: Canlı yayında Nevzat Dindar'dan flaş Fatih Terim eleştirisi! "Temel problem..."

Galatasaray 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup oldu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2 maçta da Hollanda ekibine mağlup olan sarı kırmızılı kulübe yoğun eleştiriler yapıldı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar da karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'i de eleştiren Dindar, "Temel problem sistemsizlik" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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