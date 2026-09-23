Serdal Adalı'dan flaş Vincenzo Italiano itirafı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geliş süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Başkan Adalı, "Italiano'nun menajerini aradık. Biz aradığımızda Bologna ile daha mukavelesini de feshetmemişti ve bize "Biz Bologna ile bugün ya da yarın sözleşmeyi feshedeceğiz. Napoli ile anlaşıyoruz" gibi bir şey söylenince diğer alternatiflere yöneldik. Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi. Önder Hoca 2 gün Roma'da kaldı. Sonra ben gittim, 2 gün de beraber oturduk, konuştuk. Anlaştık, aldık ve geldik. Napoli Başkanına teşekkür ederim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)