Galatasaray kafilesi İstanbul'a indi!
Son dakika spor haberleri... İleri bir tarihe ertelenen Süper Kupa finalinin ardından Suudi Arabistan'dan yola çıkan Galatasaray kafilesi, İstanbul'a döndü. İşte sarı-kırmızılıların havalimanı çıkışından ilk görüntüler...
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