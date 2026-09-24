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Alimpijevic: Kulübümüzü 13 yıl sonra EuroLeague'de temsil edeceğiz!
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Alimpijevic: Kulübümüzü 13 yıl sonra EuroLeague'de temsil edeceğiz!

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, kulübün medya gününde açıklamalarda bulundu.

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