Canlı yayında açıkladı! "Galatasaraylı 3 futbolcu..."
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Ocak ayı Galatasaray için hareketli geçecektir. Ndombele ve Angelino ayrılık için ilk sırada. Hakim Ziyech'in Süper Kupa finaline gitmek istememesi de ayrılıklara bir ilave olabilir diye düşünüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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