GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'ten neşter! Kadroda 4 değişim...
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardaki son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Galatasaray'da Domenec Torrent Göztepe maçında sahaya 4 yeni isim sürecek. İspanyol hoca, Omar, Pulgar, Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak. " dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Torrent'ten neşter! Kadroda 4 değişim... 20 Şubat 2022 | 12:00
01:41
Olası Göztepe mağlubiyetinde Torrent'e ne olacak? İşte cevabı! 19 Şubat 2022 | 12:00
00:58
İşte Sensibile'nin asıl görevi! "Campos'un tavsiyesiyle..." 19 Şubat 2022 | 12:00
01:43
Canlı yayında açıkladı! İlk 11'de o isimler değişecek... 19 Şubat 2022 | 12:00
03:09
Flaş Burak Elmas sözleri! "Messi'yi getirse yaranamayacak" 19 Şubat 2022 | 12:00
00:57
Uluç'tan G.Saray eleştirisi: Avrupa'ya gitse ne olacak? 18 Şubat 2022 | 12:00
05:43
"Bunlar kurtaracaksa vay halimize" 18 Şubat 2022 | 12:00
01:26
G.Saray'da büyük deprem! Şok ayrılık yolda 17 Şubat 2022 | 12:00