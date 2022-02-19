GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Torrent ilk 11'de o isimleri değiştirecek...
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in ilk 11'de bazı değişikliklere gideceğini ifade etti. Özellikle bek performansından memnun olmayan İspanyol hocanın bu bölgede bir rotasyona gideceğini söyledi. Öte yandan Dindar, Erick Pulgar ve forvet tercihini de açıkladı. İşte detaylar...
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