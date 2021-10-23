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GALATASARAY HABERLERİ - Terim'in derbi sistemi belli oldu! "Orta sahada..."

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu maç öncesinde Fatih Terim'in Galatasaray orta sahasında nasıl bir değişiklik yapacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı ekibin orta sahasını değerlendirdi. Özcan "İkili orta sahada Cicaldau'nun deşifre olduğunu düşünüyorum. Taylan-Berkan-Cicaldau iyi bir üçlü. Galatasaray'ı ligin favorisi olarak gösteremememin sebebi Josef, Gustavo gibi iyi bir defansif orta sahaya sahip değil. Bu yüzden Fatih hoca üçlü orta saha ile çıkacaktır. Baktığımızda bu üçlü hat ile Lazio, Marsilya ve Lokomotif Moskova maçlarında gol yemedi. Moskova deplasmanındaki oyun düzeninin Vodafone'da da olacağını düşünüyorum" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.10.2021
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